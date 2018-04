“Campanha IPVA 1%” está sendo bem recebida pelos vilhenenses

A campanha de iniciativa popular denominada “IPVA 1% JÁ”, continua a todo vapor em Vilhena. No último domingo, 22, uma equipe de simpatizantes da causa, esteve na feira e colheu centenas de assinaturas em abaixo assinado.

O propósito da Campanha é a redução dos percentuais cobrados sobre o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores), que hoje varia de 1 a 3% sobre o valor do veículo de acordo com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). A ideia é a redução gradual do imposto, em 0,25% ao ano, até atingir o percentual de 1% para todos os veículos.

“Nosso objetivo não é causar impacto negativo na arrecadação do Estado, por isso lutamos de forma responsável pela redução gradual de 0,25% ao ano. Assim o Estado terá tempo suficiente para adequar as contas à pequena diminuição do valor do imposto” disse José Teixeira, organizador da Campanha em Vilhena.

Teixeira lembra ainda que hoje com o alto percentual cobrado (3%), a inadimplência do IPVA chega até a 43% do total a ser arrecadado, causando prejuízos aos proprietários que podem ter seus veículos apreendidos pela fiscalização, bem como, ao Estado que deixa de arrecadar no período previsto. Ficando, na prática, impedido de contar o imposto como receita fixa.

A Campanha iniciou na Capital do Estado e hoje está em mais de 20 municípios, em menos de um mês já foram colhidas mais de 7 mil assinaturas. A meta é atingir 30 mil e assim cumprir o mandamento da Constituição do Estado, em seu Art. 39 § 2º, que trata sobre a quantidade de assinaturas necessárias à propositura de projetos de iniciativa popular.

Em Vilhena a campanha vem sendo muito bem aceita, com adesões diárias de pessoas que querem contribuir para o alcance das metas traçadas. “Aderi a campanha, pois acho importante para todos. Sofremos com a alta taxa de impostos, e lutar pela redução de alguns é fundamental”, disse o policial militar Nerias da Silva.

Os organizadores do movimento fazem questão de agradecer à comunidade pela aceitação, a imprensa, e especialmente aos que aceitaram que seus locais de trabalho se tornassem pontos de coleta de assinaturas: Academia Espaço Fitness, Agro Rações, Clínica Faces, Multigráfica, Loja do Manoel, Mercado Amora, Odonto Center, Salão Elegance, Urca Utilidades, Xerox da biblioteca da Unir, Sindsul, Escola Ensina-me a viver, Diságua, Papelaria Central e Easy Camp.

“Aos que desejarem contribuir com a campanha, basta entrar em contato comigo através do telefone/watssapp 69 9 8496-5229. Há várias formas de ajudar: assinando, colhendo assinaturas ou doando banners e adesivos. É Preciso externar a vontade da comunidade para sensibilizar as autoridades sobre o pleito” finalizou Teixeira.

Texto: Assessoria/Jose Teixeira

Fotos: Jose Teixeira/Guilherme Nascimento