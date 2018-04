COLORADO: servidores fazem “vaquinha” para comprar esparadrapo e hospital não têm lençóis

Na manhã desta segunda-feira, 23, a redação do Extra de Rondônia, recebeu relatos de servidores do hospital municipal de Colorado do Oeste, onde afirmam que tiveram que fazer “vaquinha” para comprar esparadrapo para poderem fazer procedimentos.

Além disso, os funcionários ainda reclamam que no hospital está faltando de tudo um pouco, até lençóis para forrar os leitos. Parentes de pacientes internados estão tendo que levar lençóis para que a cama seja forrada.

A reportagem tentou contato com a direção do hospital, mas não obteve resposta. Com isso, deixa espaço aberto caso o Secretário de Saúde queira falar sobre o assunto.

Texto e Foto: Extra de Rondônia