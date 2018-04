Idoso sem habilitação e embriagado perde controle de carro e bate em poste de energia

O incidente foi registrado na tarde de sábado, 21, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Israel Henrique da Silva, de 63 anos, conduzia um veículo Volkswagen Gol, placas ACM-5526/Cabixi, seguia pela Rua 1701, sentido Avenida Curitiba, quando fez uma conversão à esquerda para entrar na Rua 1512, neste momento perdeu o controle de direção e acabou batendo num poste de energia.

No choque, o poste quebrou e o automóvel ficou com a frente parcialmente destruída. O motorista sofreu escoriações leves. Devido o mesmo apresentar olhos vermelhos e outros sintomas de embriaguez, foi levado para a Unisp, onde passou pelo teste do bafômetro, no qual apontou 1,23 de alcoolemia, ou seja, estava embriagado. Além disso, o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Texto e Fotos: Extra de Rondônia