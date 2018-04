Mulher é surrada pelo marido após ler mensagens em seu celular

Na madrugada desta segunda-feira (23), Inglison G. S., 21, foi preso após surrar a esposa de 30 anos em uma residência no bairro Nova Porto Velho, na capital.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal havia recém reatado o casamento. Nesta ocasião, a mulher viu mensagens de uma suposta amante do marido e teve início a uma acirrada discussão. Em meio ao desentendimento, a mulher ameaçou denunciar o suspeito por ter comprado droga para usar no local. Com raiva, Inglison atacou a vítima com vários socos e pontapés.

Uma equipe da PM foi acionada e prendeu o suspeito em Flagrante. Ele foi apresentado na Central de Polícia para as devidas providências.

Fonte: Rondoniaovivo