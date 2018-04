Prefeita assina decreto de criação de Parque Ecológico Municipal Marechal Cândido Rondon em Vilhena

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon assinou na tarde deste domingo, 22, o decreto de criação do Parque Ecológico Municipal Marechal Cândido Rondon.

O decreto foi assinado no parque que fica localizado na BR 174, ao lado do campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), e contou com a presença de várias autoridades, entre elas do vice-prefeito Darci Cerutti, da deputada Rosangela Donadon, do ex-prefeito Melki Donadon, de secretários municipais além da população que estava visitando o local.

Segundo o idealizador da obra, Dari de Oliveira, o local já é conhecido como o cartão de visita do Município por seus atrativos naturais. De acordo com Dari, atualmente o parque conta com mais de 1.000 árvores plantadas, lago com peixes, passarela de madeira e ciclo via para caminhada.

“A prefeita confiou em meu trabalho e me manteve à frente do projeto, e, por isso, agradeço a confiança. Temos muitos projetos e continuaremos trabalhando pelas melhorias do local. O objetivo é trazer conforto e lazer para a população. Todos podem curtir o local com a família. Agora que o parque está documentado tenho certeza que vamos continuar as obras para ampliar ele com mais atrações para a população”, disse Dari Oliveira.

A prefeita Rosani Donadon informou que o parque não era documentado e que no ano passado a Prefeitura de Vilhena desapropriou nove hectares e pagou o proprietário do local R$150 mil para poder documentar o parque. Ela informou ainda que atualmente o parque conta com todas as licenças ambientais necessárias.

“Vilhena é uma cidade bonita e agradável! Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população. Fiquei muito feliz em poder assinar o decreto de criação do Parque Ecológico Municipal Marechal Cândido Rondon, um espaço dedicado ao lazer e a recreação onde as famílias podem fazer caminhadas e andar de bicicleta em uma pista segura, além de desfrutar da exuberância da natureza”, ressaltou Rosani Donadon.

