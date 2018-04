Vilhena confirma acordo com o governo de Rondônia para sediar o JIR 2018

Uma solenidade na Biblioteca Municipal, manhã de sábado, 21, selou o compromisso de Vilhena como sede oficial dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2018). O evento será em setembro e deve reunir cerca de dois mil atletas em 15 modalidades.

O documento, que firmou o acordo, foi assinado pela prefeita Rosani Donadon e pelo governador Daniel Pereira, na presença de outras autoridades, entre elas, senador Valdir Raupp, o superintendente da Sejucel, Rodnei Paes, o deputado federal, Marcos Rogério, a deputada estadual, Rosangela Donadon, o vice prefeito, Darci Cerutti e o secretário de Esportes, Natal Jacob.

O governador enfatizou a importância da competição para o município. “É a oportunidade que Vilhena tem de projetar sua força, como já ocorre no agronegócio e cultura”, disse Daniel Pereira.

A prefeita Rosani Donadon destacou a parceria com o governo de Rondônia e disse que Vilhena receberá de braços abertos todos os competidores. “Sediar o JIR renova nosso compromisso de ser destaque no Esporte como já fomos em anos anteriores. Desta vez faremos muito mais, pois acreditamos que a parceria com o governo do Estado está mais estreita e para isso nos colocamos à disposição para este importante evento. Já estamos nos preparando para recebermos de braços abertos todos os competidores e receber a todos da melhor forma possível”, comentou.

Segundo o secretário Natal Jacob, as competições duram duas semanas e a perspectiva é de que o volume de receita gerada durante o evento atinja de três a quatro milhões de reais. “A nossa rede hoteleira está preparada, o comércio e os restaurantes também. Com certeza será o maior evento esportivo da região Norte”, reforçou.

O superintendente estadual de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Rodnei Paes, revelou que, aAo governo do Estado caberá o gastos com organização, transporte, hospedagem e alimentação. “A contrapartida do município é a reforma dos ginásios”, disse.

Texto e Foto: Assessoria