Bandidos roubam moto em sítio no distrito de Nova Conquista

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com a vítima, a moto Yamaha XTZ-250, Lander de cor azul, placa OHL-4816/Colorado do Oeste, foi roubada na última terça-feira, 17, em um sítio na região do distrito de Nova Conquista – área rural do município de Vilhena.

Qualquer informação entrar em contato pelo WhatsApp 69 9 8436-8727 ou 69 9 8478-9412.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação