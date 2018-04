BR-364: Índios fecham rodovia no distrito de Vista Alegre do Abunã e exigem que a Eletrobras implante rede elétrica na região

Comunidade indígena kuruquete, fecha a BR-364, no distrito de Vista Alegre do Abunã, que pertence ao município de Porto Velho, a cerca de 250 quilômetros da Capital, sentido Rio Branco do Acre. Os índios reivindicam que a Eletrobrás implante da rede elétrica na região.

O bloqueio aconteceu por volta das 12h00, desta terça-feira, 24. O congestionamento Porto Velho/Rio Branco, nos dois sentidos atinge vários quilômetros.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Está no local, tentando negociar a liberação da rodovia, até o momento sem sucesso.

Manifestantes querem a presença de um representante da Eletrobrás no local, previsão de liberação parcial da rodovia por volta 22 horas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução Rede Social