COLORADO: proprietário de abatedouro esclarece denúncia sobre falta de inspeção

Após matéria veiculada no Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 24, o proprietário do “Abatedouro Almeida”, Elizeu Ferreira de Almeida, entrou em contato com a equipe do site para esclarecer a denúncia de atividades de abate sem inspeção.

De acordo com o proprietário, existe sim a dificuldade de transporte por parte da prefeitura, mas a vistoria continua sendo realizada normalmente, inclusive está na responsabilidade do médico veterinário José Aparecido.

Em relação aos carimbos nas carnes, Elizeu explicou que realmente esta semana os produtos não receberam, contudo a cada abate é emitido um laudo para ser assegurado e certificado. O proprietário ressaltou ainda que o laudo desta terça-feira será apresentado a um promotor para desqualificar a denúncia.

Elizeu também pontuou que todas as entregas realizadas estão respaldadas por notas e Guia de Trânsito Animal (GTA). Sobre as denúncias, o proprietário afirma que pode ter vindo de alguns açougues clandestinos que tem importunado o município.

O proprietário finaliza contando que no momento que o site buscou contato estava na linha 07, por isso não pode atender e esclarecer os fatos.

Texto e Foto: Extra de Rondônia