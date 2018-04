COLORADO: Sitiante atingido por coice de vaca morre no HR de Cacoal

José Martins Daniel, de 58 anos, estava ordenhando uma vaca em seu sítio localizado na linha 7 Km 5 rumo zero eixo, área rural de Colorado do Oeste, quando foi atingido por um coice do animal. O fato aconteceu na manhã de segunda-feira, 23.

O sitiante foi socorrido por um vizinho até ao hospital de Colorado, onde recebeu atendimento, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferido para o Hospital Regional de Cacoal. Contudo, por volta das 13h20, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo de José está sendo velado no sítio no endereço acima citado. Será sepultado nesta terça-feira, 24, às 16 horas no cemitério municipal em Colorado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução Internet