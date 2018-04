Delegada conclui inquérito e indicia pintor por abuso sexual e pedofilia

Na manhã da última sexta-feira, 20, a delegada Solângela Barros Guimarães Ferreira, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, remeteu ao fórum local o inquérito policial instaurado para apurar o cometimento de crimes sexuais praticados pelo pintor Carlos Lima Loiola, preso na última sexta-feira, 13.

Segundo a delegada, com o desdobramento das investigações constatou-se que, além das vítimas já identificadas no inquérito, Carlos, que fazia uso de coação para obrigar garotos a praticarem sexo com ele, assediou outros adolescentes e praticou ato libidinoso com um menino de 12 anos.



Ainda de acordo com Solângela, a possibilidade de serem identificadas outras vítimas não está descartada, já que os dispositivos eletrônicos apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, realizada na casa de Carlos, ainda estão sendo analisados pela Perícia.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia