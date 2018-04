Deputado Cleiton Roque atende lideranças de Corumbiara

O deputado Cleiton Roque (PSB), nesta terça-feira (24) recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa os vereadores de Corumbiara, José Viola (PSB), Emerson de Souza (MDB) e o presidente municipal do PSB, Leandro Vieira.

Dentre os assuntos, as lideranças trataram sobre um recurso de emenda parlamentar individual de autoria do deputado, para o orçamento de 2018. De acordo com o deputado, o recurso será investido na construção de uma praça no distrito de Alto do Guarajus, em Corumbiara.

“Esse projeto já está com a análise praticamente concluída no DER, o orçamento já está reservado e acreditamos que o governo deverá empenhar o recurso ainda esta semana, para que a Prefeitura de Corumbiara já possa iniciar o processo licitatório para a execução da obra que deverá ser concluída ainda este ano”, informou Cleiton Roque.

O parlamentar acrescentou que, se tudo correr bem, em um prazo de até 90 dias a prefeitura já poderá assinar a ordem de serviço para a construção da praça.

Autor e foto: Assessoria