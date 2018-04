Jovem sai de Colônia Penal e é detido no mesmo dia por tentativa de furto

A tentativa de furto ocorreu na manhã de segunda-feira, 23, em uma residência localizada no Bairro BNH, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, ambas menores de idade, ao chegarem em casa por volta das 11h30, avistaram um suspeito dentro do imóvel, que tentou empreender fuga forçando o portão.

Em seguida as vítimas, com ajuda de um vizinho, imobilizaram o ladrão, que revirou todo o imóvel, até a chegada da polícia.

Além disso, foi constatado que o detido teria tentado forçar o portão de outra residência, porém ao ser visto pela dona da casa, o mesmo fugiu deixando uma chave de fenda no local.

O suspeito identificado como Wenderon Sousa da Costa, de 23 anos, que havia saído da Colônia Penal naquele mesmo dia, acabou sendo preso novamente e levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa