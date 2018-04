Jovem tem motocicleta e namorado roubados em Vilhena

O caso foi registrado por uma jovem, que afirmou ter sido vítima de um assalto na madrugada desta terça-feira, 24, onde foram levados sua motocicleta, modelo Titan e seu namorado, que trabalha como borracheiro.

A vítima afirmou que seguia na motocicleta juntamente com seu namorado, com destino à residência de um amigo, localizada no Setor 12, porém, foram parados por dois homens que estavam em outra motocicleta e que após anunciarem o assalto, pediram para mesma descer do veículo e não olhar para trás.

Os meliantes fugiram tomando sentido ignorado levando a motocicleta, de cor preta, com placa não identificada, e o namorado da vítima.

Como o aparelho celular da mulher estava sem bateria, ela procurou um posto da polícia mais próximo e pediu por socorro. Até o momento a jovem não tem notícias da motocicleta e nem do namorado, que afirmou não conhecer a muito tempo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa