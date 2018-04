Ladrão invade residência para furtar alimentos e botija de gás

O furto ocorreu na manhã de segunda-feira, 23, em uma residência localizada no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde um ladrão arrombou uma das portas do imóvel e furtou parte da compra do mês da vítima e uma botija de gás.

Segundo o morador, que saiu de casa para trabalhar por volta das 07h00, ao retornar por volta das 12h00, encontrou uma das portas arrombada, sentindo falta de imediato, apenas de uma botija de gás de 13 kg.

Após verificações pela casa, a vítima percebeu que também tinha sido levada parte de sua compra do mês.

A polícia foi acionada e realizou diligências em prol da localização do agente, mas não obteve êxito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa