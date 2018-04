Miss Vilhena Be Emotion embarca nessa quarta para concorrer ao Miss Rondônia 2018

Nayara Ferreira Pereira, de 19 anos, atual Miss Vilhena Be Emotion 2018 embarca nessa quarta-feira, 25, para Porto Velho, onde irá concorrer a fase estadual do Miss Rondônia Be Emotion nos dias 26 e 27 deste mês, sob Coordenação Estadual de Berta Zuleika.

Com coordenação municipal de Donnyh Ferraz, Nayara segue preparada para a grande final. Donnyh Ferraz, seu coordenador, conta que Nayara teve preparação com aulas de passarela, postura, etiqueta, salto, andado, paradas, entrevista. Além da preparação estética e corporal.

Nayara competirá com outras 10 candidatas, que assim como ela, sonham em ser a próxima representante de Rondônia no Miss Brasil Be Emotion 2018.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Divulgação