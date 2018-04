Populares denunciam abatedouro de Colorado por realizar atividades sem inspeção

Na manhã desta terça-feira, 24, o Extra de Rondônia recebeu a denúncia de que o “Matadouro Almeida” localizado na BR-435 entrada de Colorado está realizando suas atividades sem a inspeção obrigatória.

De acordo com os denunciantes o serviço de vistoria deve ser realizado pela prefeitura do município, mas devido à falta de transporte a atividade deixou de ser feita.

Cabe pontuar que nesta manhã houve abate de vários suínos, que não passaram pela fiscalização e estão sem carimbos, e que já até foram distribuídos a supermercados e açougues da cidade.

Tais atividades são tidas como crime perante o decreto de Lei nº 28/84 de 20-01-1984, sendo contra a economia e contra a saúde pública, configurado no artigo 22.º como abate clandestino, possuindo uma pena de 3 anos mais a multa, valendo também para quem adquire o produto, com pena de 1 ano e multa.

A equipe do jornal buscou contato com a prefeitura de Colorado, com o proprietário do abatedouro e alguns inspetores que ou não quiseram se manifestar a respeito do assunto, ou não atenderam ao telefone. Diante dos fatos, o site deixa espaço aberto para caso alguns dos envolvidos queiram se manifestar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação