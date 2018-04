Vereadores agradecem senador que garantiu emenda para construção de posto do INSS em Cerejeiras e perito para Vilhena

De acordo com os vereadores Valdecir Sapata Jordão (PSB), e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cerejeiras, Saulo Siqueira de Souza (PSD), a viagem a Capital Federal rendeu bons frutos.

Após diversas reuniões com a bancada federal e com o senador Valdir Raupp (MDB), Sapata disse que está muito contente, pois participou de audiência com a presidente do MDS, onde ficou acertado que será realizado um mutirão para atender a demanda das perícias do Cone Sul, que estão atrasadas por falta de médico perito na região. Sendo: 15 dias em Maio, 15 dias em Junho e 15 dias no mês de julho na cidade de Vilhena.

Além disso, o vereador Sapata disse que conseguiu em Brasília um perito definitivo para a agência do INSS de Vilhena, e também um médico perito para Cerejeiras. Haja vista, que tem recursos oriundos de emendas do senador Valdir Raupp para construção de um posto do INSS no município.

O vereador Sapata também foi recebido pela deputada federal Marinha Raupp, onde o parlamentar entregou um oficio pedindo melhorias na BR-345 – rodovia que liga Vilhena a Pimenteiras.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação