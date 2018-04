Vilhenense irá eleger musa no mês de maio; inscrições estão abertas

Diretoria e presidência do Vilhenense Esportivo Clube, o mais novo representante da cidade de Vilhena no futebol profissional do Estado, irá eleger sua musa para representar a instituição em forma de beleza.

As interessadas em participar do concurso de beleza, que presenteará a vencedora com a quantia de R$ 1.000,00, devem comparecer ao seguinte endereço; Av: Sabino Bezerra de Queiroz, 3461, (depois do Senac e o Sesc Ler), na Agência Voggue Models durante o horário comercial.

Maiores informações também podem ser obtidas através do telefone; 98419-2632 (Raquel). Segundo a organizadora, as candidatas devem ter entre 17 e 25 anos.

No próximo domingo, 29, uma festa será realizada na Casa Noturna Old Ranch e preparada por Raquel, que irá apresentar as primeiras candidatas. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 05 de maio, no local citado acima.

O desfile para eleição da musa do Leão do Norte está marcado para acontecer no dia 12.

Além da primeira colocada, vice e terceiro lugares levarão para casa, R$ 500,00 e R$ 300,00 respectivamente.

Participem!

Texto e Fotos: Assessoria