Indígenas que fecharam a BR-364 ameaçam derrubar torres de transmissão de energia

PLANO B – Segundo os manifestantes, os índios Kaxararis estão prontos para derrubar duas torres de energia caso a Eletrobras não compareça no local hoje.

Desde a semana passada que os índios Kaxarais se juntaram aos moradores da comunidade Curuquetê e falaram que se o fechamento da BR (Plano A) não chamasse atenção da Eletrobras, eles iriam derrubar duas torres de energia e deixar os Estados de Rondônia e Acre sem energia (Plano B).

Os Kaxararis moram na Aldeia Buriti, que fica no Ramal do Boi e também passam pelas mesmas privações da comunidade Curuquetê.

Os manifestantes permanecem na BR 364 sentido Acre, em frente ao distrito de Vista alegre do Abunâ. Eles abriram a rodovia na noite de terça-feira, 24, as 22 horas e voltaram a fechar a meia noite e agora não tem mais previsão de abertura. Durante a madrugada eles montaram acampamento e levaram as suas famílias para o local.

Crianças e idosos passaram a noite deitados em folhas as margens da rodovia, mas segundo as lideranças, “é necessário para manter o movimento em prol da comunidade”.

Fonte: Blog do Caldeira

Foto: Divulgação