Motoqueiro sofre fratura ao colidir contra carro

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 25, por volta das 16h30, na Avenida Major Amarante, em frente ao Posto Sena, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, o motorista do veículo Fiat Siena, seguia pela Avenida Major Amarante, sentido BR-364. Ao chegar próximo a Posto Sena, segundo ele, deu o sinal para converter à direita, neste momento foi atingido pelo motociclista.

Segundo testemunhas o condutor da motocicleta não percebeu que o automóvel estava fazendo a conversão. Com isso, não foi possível evitar a colisão.

Com o impacto, o condutor sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda e foi socorrido por Unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Texto e fotos: Extra de Rondônia