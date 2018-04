Presidente da Câmara teria negado sala do plenário para realização de campanha contra gripe em Colorado

O presidente da Câmara de Vereadores de Colorado, Evandro Guimarães Prudente (PDT), teria negado a sala do plenário para uma equipe da vigilância epidemiológica realizar a campanha de vacinação contra a gripe no município.

Segundo denúncia a sala foi solicitada ao presidente devido a mesma ser ampla e possui sistema de refrigeração, o que ajuda na conservação das vacinas e garante comodidade aos pacientes enquanto aguardam atendimento. Porém, o mesmo negou e cedeu a sala da recepção, que não assegura a eficácia da vacina, devido o calor e causa desconforto aos pacientes, que precisam aguardar o atendimento em pé.

A informação da conta que a vacinação está ocorrendo nas dependências da câmara, devido à presença da carreta do Hospital do Câncer, que está estacionada ao lado do órgão público para o atendimento de 1.500 pacientes, sendo assim, as mesmas já aproveitam o fluxo de mulheres e realiza a vacinação das mesmas e dos demais pacientes que procuram pela vacina, ambos dentro da faixa etária exigida.

“Muito me envergonho desse representante do povo, que foi o mais votado. Esse é o respeito que ele tem pelos seus eleitores? A casa de leis não é a sala de estar do nobre vereador e sim do povo coloradense”, desabafou a denunciante.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso o vereador queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Internauta/Extra de Rondônia