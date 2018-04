Seis vereadores viajam e sessão é cancelada na Câmara de Colorado

A falta de responsabilidade e respeito de alguns vereadores do município de Colorado do Oeste, eleitos para representar a comunidade, ficou evidenciada na sessão de segunda-feira, 23, quando a sessão foi cancelada por falta de quórum.

Natálio Silva Santos (PP), vice-presidente do legislativo, usou a tribuna do parlamento para se desculpar com a comunidade e colegas que estavam presentes, pois dos 11 vereadores, seis faltaram a sessão.

Além do vice-presidente, estavam presentes no parlamento, vereador Ronaldo Rodrigues (PTB), Gercino Garcia Sobrinho (PMN), Moacir Rodrigues de Souza (PDT) e Martinho de Souza Rodrigues (MDB), popular “Baiano Leiteiro”.

O presidente da casa Evandro Guimaraes Prudente (PDT) Fábio da Silva Souza (PDT), Claudair Silva (PRB), Popular “Buiu”, Ataíde Ribeiro Gonçalves (PV), conhecido como Ataíde Avezão, estão viajando para Brasília. Já a vereadora Marta Barkauskas Dias (DEM), não compareceu e nem justificou sua ausência. O vereador Rudi Nauê (PPS), informou que viajou para o Estado do Mato Grosso, onde foi visitar parentes.

Contudo, a evidência fica explicita que para alguns vereadores, pouco importa a situação caótica que passa o município de Colorado, pois nesta semana servidores do hospital municipal denunciaram que tiveram que fazer “vaquinha” para comprarem esparadrapo e parentes de internados tiveram que trazer lençóis de suas casas para forrar o leito dos doentes.

Sem contar que as estradas vicinais estão intrafegáveis, agricultores ilhados em suas propriedades sem poder escoar a produção e estudantes sofrendo para chegarem à sala de aula.

Colorado em estado lamentável, e enquanto isso, os nobres parlamentares em Brasília fazendo “turismo”, e outros passeando sem se preocuparem com diversos problemas que a comunidade está passando. Lembrado que os nobres edis participam apenas uma vez por semana da sessão ordinária.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo