Ajucel e Govbr realizam “1º WorkShop e Social”em RO

Na última quarta-feira, 25, aconteceu na cidade de Cacoal, o “Workshop eSocial”. O evento foi realizado pela Ajucel e Govbr, e tinha como objetivo alertar, orientar, esclarecer todos os fundamentos legais, cenários e desafios que os órgãos públicos do Estado de Rondônia estão enfrentando para a implantação do maior Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (SPED) do Brasil. ​

O sucesso deste primeiro evento na região, teve a participação de mais de 40 representantes dos municípios de Rondônia. ​A Ajucel e Govbr, estarão realizando novas ações pelo Estado. Cabe destacar que as empresas criaram um grupo de trabalho em sua rede social, para que estes municípios se mantenham atualizados quanto ao tema eSocial.

Fonte e fotos: Cacoal News