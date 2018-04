Após vencimentos de prazos estipulados e prorrogados, empresa ganhadora de licitação desiste de assumir transporte escolar em Corumbiara

A empresa Engeservice Engenharia Comércio e Serviços LTDA, de Porto Velho, ganhadora do transporte escolar da maioria das linhas do município de Corumbiara, através de um processo licitatório ocorrido no início do ano corrente, desistiu da vaga.

Após recorrer dos prazos estipulados pelo edital e deixar inúmeros alunos sem irem à escola por meses, sendo que uns ainda nem conhecem seus professores, a empresa que desde o início, não correspondia aos requisitos exigidos e mesmo assim ganhou o processo, entrou em contato com a Secretaria de Educação e comunicou sua desistência da vaga, que deve ser repassada imediatamente para a segunda colocada, a empresa Manancial Transportes LTDA, de Colorado, que já era responsável pelo transporte no ano anterior e que ficou apenas com uma linha este ano. Linha esta, que já esta recebendo o transporte devidamente.

A empresa que assumirá os transportes, chegou a recorrer da decisão que dava ganho à empresa portovelhense, mas acabou perdeu novamente.

Devido os veículos da empresa Manancial ainda terem que ser submetidos à perícia do Detran, o prefeito Laércio Marchin (PDT), acredita que serão necessários mais alguns dias para a total regularização dos transportes.

Texto e fotos: Extra de Rondônia