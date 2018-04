Categorias de base da AVV conquistam três ouros e um bronze em Alta Floresta

As categorias de base da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) conquistaram três títulos na 1ª Competição de Base no último final de semana, em Alta Floresta.

A competição reuniu as delegações dos municípios de: Alta Floresta, Espigão do Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes e Nova Brasilândia nas categorias infanto e infantil naipes masculino e feminino.

A delegação de Vilhena participou com cinco equipes e obteve o melhor resultado da competição ao conquistar três ouros (infanto masculino e feminino e infantil feminino), um bronze (infantil masculino) e uma quarta colocação com o time B do infanto masculino.

Na categoria infanto, a equipe masculina venceu na final a delegação de Ariquemes por 2 x 0, no feminino derrotaram Alta Floresta com o mesmo placar. E no infantil a equipe feminina acabou derrotando o time de Cacoal pelo placar de 2 x0

O próximo desafio da Associação Vilhenense de Voleibol acontecerá na segunda quinzena de maio, quando as equipes infanto em parceria com a escola Maria Arlete Toledo disputarão o CTDE em Goiânia (GO).

A comissão da técnica da AVV coordenada pelo professor France Lima avaliou de forma positiva os resultados das equipes neste início de temporada.

O projeto meninos da AVV tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena com a chancela do CMDCA, da Unimed Vilhena e o apoio da academia Atmus, Desafios Contabilidade e Internet. 5.8

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria