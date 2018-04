CPI que apura falta de decoro de Marcos Cabeludo é finalizada; destino de vereador será decidido na próxima semana

Em contato via telefone na manhã desta quinta-feira, 26, com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), Rogério Sidinei Golfetto (Podemos), que apura a falta de decoro parlamentar do vereador reeleito Antônio Marco de Albuquerque (PHS), popular (Marcos Cabeludo), confirmou que o relatório foi finalizado.

De acordo com o presidente da comissão, o relatório final tem 29 páginas e 1.800 no total do processo. Foram ouvidas dezenas de testemunhas a favor e contra e anexados diversos documentos ao relatório.

Golfetto confirmou a reportagem que o relatório final foi concluído e que aguarda apenas que o presidente da Câmara Adilson de Oliveira (PSDB), marque a sessão extraordinária para a leitura e votação, que deve acontecer na próxima semana.

Vale ressaltar, que o vereador em questão está proibido de se aproximar da Câmara. Com isso, foi pedido ao magistrado autorização para que o acusado possa acompanhar a sessão no plenário da casa. Porém, até o momento a comissão não recebeu resposta.

Marcos Cabeludo enfrenta CPI semelhante que seus colegas Junior Donadon (PSD), Carmozino Alves (PSDC) e Vanderlei Amauri Graebin (PSC), todos acusados e cassados por envolvimento em esquema de corrupção através da extorsão de empresários do ramo imobiliário.

Apesar de estar afastado de suas funções parlamentares, Cabeludo continua recebendo seus vencimentos em dia.

