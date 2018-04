Duas motocicletas são furtadas em frente imóveis em Vilhena

Na tarde de terça-feira, 25 e na madrugada desta quinta-feira, 26, foram registrados dois boletins de ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), referentes a furtos de motonetas, que haviam sido estacionadas pelas vítimas na frente de duas residências, localizadas nos bairros Jardim Eldorado e Alto Alegre, de Vilhena.

Segundo os proprietários, de uma motoneta Honda Biz e uma Yamaha Crypton, ambos estacionaram seus veículos em frente suas moradias por poucas horas e quando retornaram ao local, as mesmas tinham sido furtadas.

No caso da motoneta, também foi levada uma carteira contendo os documentos do veículo e da proprietária, que estavam dentro do baú.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa