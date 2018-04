Governo não vai decretar ponto facultativo na próxima segunda-feira

O governador do Estado de Rondônia, Daniel Pereira (PSB), emitiu nota, no qual comunica que na próxima segunda-feira, 30, véspera de feriado nacional, de 1º de maio, dia do trabalho, não vai decretar ponto facultativo nas repartições publicas do Estado.

Nota

Aviso aos servidores e a população

Comunico que no próximo dia 30 de abril, segunda-feira, NÃO HAVERÁ PONTO FACULTATIVO em nenhuma repartição publica e/ou instituição vinculada ao governo de Rondônia.

Temos muito trabalho pela frente e conto com a disposição e compromisso de todos servidores públicos. VAMOS QUE VAMOS QUE RONDÔNIA NÃO PODE PARAR!

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação