Já são mais de 60 horas de protesto na BR 364 em Vista Alegre do Abunã

Segundo informações dos representantes, no horário da liberação, havia cerca de 10 quilômetros de congestionamento em cada um dos sentidos.

Com mais de 60 horas de protesto na BR 364, em Vista Alegre do Abunã, os 100 manifestantes que reinvindicam contra as condições do fornecimento de energia elétrica ainda não liberaram a rodovia. Por volta das 2h da manhã, os protestantes liberaram a rodovia , mas bloquearam novamente às 6h30.

Segundo informações dos representantes, no horário da liberação, havia cerca de 10 quilômetros de congestionamento em cada um dos sentidos. Após o intervalo de quatro horas, o engarrafamento se dissipou. Os manifestantes permanecem reivindicando a disponibilização de energia elétrica na região de Curuquetê, comunidade no interior do Amazonas, que fica 60 quilômetros de Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho.

A equipe da Policia Rodoviária Federal (PRF) está no local realizando negociações e tentando, em conjunto com as lideranças locais, solucionar a demanda.

Fonte: Rondoniaovivo

Fotos: Nicolas Sollar