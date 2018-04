População faz uso de redes sociais para organizar bloqueio da BR-364 contra pedágio indígena

Na última semana, foram divulgadas várias postagens em redes sociais de populares, organizando um bloqueio da BR-364 no próximo sábado, 28, como protesto contra o pedágio ilegal realizado por indígenas na mesma via, próximo a cidade de Comodoro/MT.

Segundo as postagens, fazendeiros, donos de transportadoras ou qualquer um que se sinta prejudicado tanto no estado de Rondônia como no Mato Grosso, estão sendo convidados a participar do bloqueio, que só terá fim, após uma e posição do governo, referente ao ato ilegal dos índios que cobram altas taxas dos motoristas, que já pagam pedágios para os respectivos estados.

Nas barreiras montadas pelos índios, como se não bastassem os autos valores cobrados, os nativos ainda intimidam aqueles que se recusam a efetuar os pagamentos, com arcos e flechas e pedaços de madeira.

Segundos relatos de pessoas que passaram pelos pedágios fixos realizados pelos índios, que contam até com cancelas, os mesmos alegam realizar a prática, devido à rodovia passar dentro de seus domínios, porém, os pedágios que estão sendo realizados aleatoriamente neste último mês, são para angariar fundos para o pagamento de transporte dos mesmos, que desejam realizar uma reinvindicação territorial em Brasília.

Na manhã desta quinta-feira, 26, houve registro de um acidente, onde o condutor de uma caminhonete avançou sobre um dos bloqueios, atropelando um indígena, que foi conduzido ao hospital com suspeita de fratura nas duas pernas. Após o ocorrido, os nativos obrigaram diversos caminhoneiros a atravessarem seus veículos na pista bloqueando totalmente o fluxo da via.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução