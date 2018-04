Rosani Donadon acompanha obras de recuperação no bairro Embratel em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está realizando serviço de recuperação nas ruas e avenidas do bairro Embratel.

Nesta quarta-feira,25, a prefeita Rosani Donadon, e o secretário de Obras Valdiney Campos acompanharam o trabalho de recuperação dos pontos críticos das vias do bairro Embratel.

De acordo com o secretário de Obras, Valdiney Campos, as avenidas e ruas do bairro estão recebendo serviço de patrolamento, encascalhamento e compactação.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou que o trabalho está sendo feito para garantir a trafegabilidade nas vias do bairro.

“Estamos trabalhando empenhados e com agilidade para atender a demanda em vários bairros de Vilhena e melhorar a qualidade de vida da população do nosso amado município. No bairro Embratel o serviço está sendo feito para melhorar a trafegabilidade dos moradores e até que o asfalto seja feito em breve”, finalizou a prefeita.

Autor e fotos: Semcom