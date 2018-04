Sitiante reclama do descaso da Eletronorte com consumidores em Cerejeiras

O sitiante Nilton Silvério Laia, morador da Linha 4 da 3ª para 2ª eixo km 5,5 – área rural do município de Cerejeiras, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta quinta-feira, 26, para reclamar do descaso da Eletronorte com o consumidor.

O agricultor teve sua energia suspensa na terça-feira, 24, por volta das 10 horas, sendo que no mesmo dia o problema com a empresa foi solucionado e consumidor entrou com pedido de religação por volta das 16 horas.

Entretendo, nesta quinta-feira, 26, a Eletronorte ainda não havia restabelecido a energia no sitio do agricultor que soma diversos prejuízos, pois depende muito da energia para tocar os afazeres na propriedade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração