Capotamento de veículo faz vítima fatal na BR-364, próximo ao São Lourenço

A condutora de um veículo modelo Ecosport, que seguia com sua família pela BR-364, perdeu o controle da direção após bater em um buraco e acabou capotando na pista, no km 72, próximo à comunidade do São Lourenço, a cerca de 60 KM de Vilhena.

No capotamento, o pai da condutora, que estava no banco dianteiro do carona, parte que foi mais danificada, acabou não resistindo, morrendo na hora.

No veículo também viajavam a mãe da condutora e sua bebê de cerca de dois anos de idade, que saíram ilesas do acidente. Há informações de que a família é natural de Campinas/SP.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma Unidade de Resgate do corpo de Bombeiros estão no local.

Texto e foto: Extra de Rondônia