CHUPINGUAIA: morador do distrito Boa Esperança denuncia falta de atendimento básico a população

Na tarde desta sexta-feira, 27, Izaquiel Lopes Bezerra, morador do distrito Boa Esperança, em Chupinguaia, entrou em contato com a equipe do Extra de Rondônia para denunciar o descaso das autoridades com a população.

Segundo Izaquiel já faz quatro dias que o distrito está sem água, e quando a mesma é liberada ficam em torno de 40 minutos por dia, logo depois a distribuição é interrompida. Outro detalhe é que devido à baixa pressão da água, a mesma tem que ser bombeada.

O morador também aproveitou o espaço para reclamar da falta de transporte escolar na zona rural, pois a empresa que estava atendendo o município encerrou suas atividades e até o momento as autoridades não abriu outro processo licitatório para atender a demanda, fazendo com muitos alunos deixem de ter acesso à educação. Além da ausência de transporte as estradas do distrito se encontram em péssimas condições de tráfego.

Outro problema apontado por Izaquiel, é a demora para a inauguração do posto de saúde, o que acaba fazendo com que a população tenha que se deslocar para outros lugares.

De acordo com o popular várias vezes a população procurou as autoridades, mas não obteve respostas.

Texto e foto: Extra de Rondônia