De virada, Barcelona bate Genus e fica próximo da semifinal

O Barcelona venceu na noite desta quinta-feira, 26, o Genus por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e ficou bem próximo de garantir sua classificação à semifinal do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018. A partida foi válida pela sexta rodada do segundo turno da competição estadual.

Victor Palito abriu o placar para o Barcelona, mas Pemaza deixou tudo igual no placar. No segundo tempo, Emerson fez o gol da vitória do Índio do Norte.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 22 pontos e segue na terceira posição geral do Estadual. Já o Genus segue com 14 pontos, ocupando a sexta colocação.

Agora, o Barcelona foca em sua participação na Série D do Brasileiro onde enfrenta no domingo o Santos-AP no estádio Zerão, em Macapá. Pelo Estadual, o Índio do Norte volta a campo na quarta-feira (02/05) contra o Real Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o Genus se despede do Estadual 2018 na quarta-feira contra o Ji-Paraná no estádio Biancão.

O Jogo – Jogando pressionado pela vitória, o Genus iniciou em cima do Barcelona e chegou a criar algumas oportunidades para abrir o placar. Mas, aos 15 minutos, em rápida trama do ataque do Índio do Norte, Victor Palito recebeu dentro da área e tocou na saída do goleiro Gabriel Sarges para abrir o placar para os visitantes.

Logo em seguida, o Barcelona teve oportunidade de ampliar o placar com Andrezinho, que bateu na saída do goleiro Gabriel Sarges, mas a bola foi para fora.

Aos 22’, Pemaza foi derrubado na área por Ítalo e o árbitro Caio Nunes Cazuza assinalou a penalidade. Na cobrança, Deivid acertou a trave. Apesar da pênalti desperdiçado, o Genus seguiu criando e esbarrando na boa atuação do goleiro Douglas Silva. Aos 28’, Júlio César cruzou rasteiro, o goleiro Douglas Silva espalmou para o meio da área e Pemaza bateu forte para deixar tudo igual.

Nos acréscimos, o Barcelona ainda perdeu um jogador em campo. Jorginho tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Na volta do intervalo, o Genus foi para o tudo ou nada e começou pressionando o adversário em seu campo de defesa, porém o goleiro Douglas Silva passou a ser exigido e efetuou grandes defesas. Aos 18’, Calado recebeu na área e finalizou, mas o goleiro Gabriel Sarges salvou o Genus.

Aos 33’, Calado passa para Emerson que avança livre e toca na saída do goleiro Gabriel Sarges, mas a bola vai para fora. No minuto seguinte, Emerson teve nova oportunidade e colocou o Barcelona em vantagem.

Nos minutos finais, o Genus foi para o desespero. Aos 38’, Júlio César cobrou falta na entrada da área, mas o goleiro Douglas Silva colocou para escanteio. Em seguida, o Genus passou a explorar as bolas aéreas na área, mas sem êxito.

Ficha Técnica

Genus 1 x 2 Barcelona

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho-RO);

Data: 26/04/2018 (quinta-feira);

Árbitro: Caio Nunes Cazuza;

Assistentes: Cristiano Pereira Lopes e Edvan Ferreira Alves; 4º árbitro: Agleison Marcos Monteiro;

Público pagante: 68 torcedores; Renda: R$ 680,00;

Gols: Victor Palito aos 15′ e Pemaza aos 28′ do 1º tempo; e Emerson aos 34′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Biro, Juninho, Leandro e Pemaza (Genus); Bertozzi, Douglas Silva, Ítalo, Victor Palito e Xavão (Barcelona);

Expulsão: Jorginho (Barcelona);

Genus

Gabriel Sarges; Charlinho, Jobert, Luiz Alves e Júlio César; Marcão, Leivinha (Kevin) e Juninho (Jefferson); Leandro, Deivid e Pemaza (Tom Tom). Técnico: Paulo Eduardo.

Barcelona

Douglas Silva; Jefinho, Bertozzi, Fernando e Jorginho; Jonilson, Xavão, Victor Palito (Emerson) e Calado (Robinho); Andrezinho (Kaka) e Ítalo. Técnico: Tiago Batizoco.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida