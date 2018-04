Delegacia elucida caso em que vítima filmou seu agressor minutos antes de ser esfaqueado; vídeo

A Delegacia de Homicídios de Vilhena elucidou nesta semana, uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 15 do mês corrente, em uma residência localizada na Rua Pernambuco, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Na ocasião, a vítima, F.C.S de 25 anos, que levou duas facadas, sendo uma nas costas e outra no tórax, desferidas por Sebastião Madeira de Souza, vulgo “Ceará”, de 34 anos, só não foi brutalmente assassinada porque uma testemunha agarrou o agressor por traz e arrancou as duas facadas de suas mãos, as lançando para longe.

Segundo apurado, Sebastião é um homem calmo, que gosta de ingerir bebidas alcoólicas e que quando percebe que já está alterado, se tranca em seu quarto e dorme, sem incomodar os demais moradores da casa, que são todos vendedores ambulantes, vindos de Estados diversos.

No entanto, no dia do crime, a vítima, que era recém chegada a cidade, começou a provocá-lo após ambos terem ingerido bebidas alcoólicas juntos. Momento em que movido pela fúria, Sebastião saiu de seu quarto, se apossou de duas facas e foi em direção ao jovem, que continuou a agir com sarcasmos, chegando a pegar seu aparelho celular e filmar seu agressor tentando atingi-lo.

Em dado momento, quando a vítima percebeu que a ameaça era realmente séria, saiu correndo e se apossou de uma barra de metal, que acabou se quebrando quando o mesmo desferiu um golpe contra Sebastião, que continuou a persegui-lo.

Durante a fuga, a vítima ainda se apossar de um pedaço de pau, que também se quebrou ao ser arremessado contra Sebastião, que mais enfurecido, conseguiu alcançar o jovem, o ferindo por duas vezes.

A vítima, que se recupera bem dos golpes, que não atingiram órgãos vitais, afirmou que a princípio, acreditou que Sebastião estava brincando.

Sebastião que está preso desde o dia do crime, foi indiciado por tentativo de homicídio simples, haja vista que agiu mediante provocação e assim como a vítima, estava em total estado de embriaguez.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Internauta