Delegado discorre sobre dois casos de tentativa de homicídio elucidados na última semana

O delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia de Homicídios de Vilhena apresentou na manhã desta sexta-feira, 27, mais dois casos elucidados na última semana, referentes aos anos de 2011 e 2012, ocorridos na cidade de Vilhena e no distrito do Guaporé.

O primeiro caso apresentado, trata-se de um crime passional, ocorrido no dia 19 de maio de 2011, em uma residência localizada na Avenida Francisco Januário, distrito do Guaporé, onde o agente Gilmar do Carmo Piricin efetuou vários golpes de faca contra Fernando Gomes de Azevedo, por ter pego este dormindo com sua esposa.

Durante a ação, a esposa do agente que acordou com os gritos do suposto amante, tentou segurar a faca, a fim de evitar que o mesmo fosse morto e acabou sofrendo um corte acidental em uma das mãos, porém, ficou claro que em nenhum momento, Gilmar tentou contra a vida da própria esposa.

Após a vítima, mesmo gravemente ferido, ter conseguido sair do quarto onde foi flagrado, o agente também empreendeu fuga do local.

Atualmente Gilmar continua com a esposa em questão, e a vítima, que quase foi a óbito devido às lesões, hoje está detido por outros crimes.

O segundo caso desvendado pela Homicídios, é referente a uma tentativa ocorrida em um bar, localizado na Avenida 1512, no Bairro Cristo Rei em Vilhena, onde Rosano Brito da Costa, também feriu a golpes de faca, Eberson Evangelista Guedes, durante uma discussão, que teria tido início após provocações da vítima.

Durante as investigações, levantaram-se rumores de que Rosano teria esfaqueado Eberson, que no momento também estava em posse de uma faca, devido a cerca de um ano anos do crime, este ter sido esfaqueado e acreditar que o autor do golpe, tenha sido a vítima aqui em questão.

Porém, ambos os envolvidos negaram tais informações, afirmando que a rixa tinha tido início no local do crime, no entanto, a investigação teve acesso a um boletim de ocorrência registrado pelo agressor cerca de um ano antes, sobre uma suposta lesão de faca que teria sofrido, mas não quis denunciar o autor do crime.

Os indiciados pelos dois crimes apresentados, aguardarão os julgamentos em liberdade.

Texto e foto: Extra de Rondônia