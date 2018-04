Devido suspeitas levantadas pela Eletrobras, justiça determina perícias para identificação de “gatos” em Cerejeiras

Após o registro de uma ocorrência por técnicos da Eletrobras, na última segunda-feira, 23, referente à suspeita de “gatos” em medidores de energia, a justiça determinou a realização de perícias em vários pontos da cidade de Cerejeiras.

De acordo com a ocorrência registrada pelos funcionários da empresa, as suspeitas foram levantadas após alguns medidores apresentarem consumo insuficiente para os prédios onde estão instalados, porém, a comprovação de adulteração, que configura crime de furto ou estelionato, só podem ser constatados através de perícias técnicas, o que levou a empresa a solicitar e a justiça a acatar a realização das mesmas. Não foram divulgadas datas para a realização das averiguações periciais e nem os locais alvos.

De acordo com a lei, se a ligação clandestina for realizada antes que passe pelo registro medidor é caracterizado o crime de furto, tipificado no art. 155, mas se o autor alterar as características do medidor, com o intuito de pagar um valor menor, estará configurado o crime de estelionato, punido no art. 171 do Código Penal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa