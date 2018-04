Gabrielle Lenhardt é candidata à rainha na 33ª edição da Expovil

Gabrielle Lenhardt Teixeira, de 18 anos, é atleta do “Real Futsal” e atua como modelo da agência “Charme Models”. Gosta de sossego e quietude, por isso seu local preferido é o sitio da família. A loira ama animais em especial cavalos, além de sonhar em cursar uma faculdade de agronomia para unir à paixão a profissão.

A candidata a rainha da 33ª Exposição Agropecuária de Vilhena (Expovil) é maquiadora e designer de sobrancelha. Gabrielle se arrisca na área artística, e possui um canal no Youtube, onde toca carron e canta junto com sua irmã. A jovem também tem se aventurado na literatura, e está produzindo um livro.

Gabrielle conta que as expectativas para o concurso é grande “espero que seja um ótimo evento, que todos gostem e possam elogiar esta edição. Que as candidatas possam se divertir e não apenas competir”.

A jovem diz que não possui predileção alguma em relação aos títulos, “é claro que todas as garotas sonham com a faixa de rainha, mas qualquer uma das quatro titulações que vir já ficarei muito realizada”.

A garota narra que este é o terceiro com concurso que participa, já tendo participado do “Miss Vilhena” e “Musa do Barcelona”, embora ainda não tenha ganhado títulos, a loira de olhos verdes e sorriso largo afirma que a experiência adquirida a tem preparado para novos desafios. Gabrielle pontua que seu diferencial é a simpatia, dedicação e empenho.

A loira finaliza declamando uma frase que a representa e inspira: “ Ela sim é mulher de verdade, já superou muita coisa apesar da idade”.

