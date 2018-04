Motociclista é conduzido ao hospital com suspeita de fratura na perna após ser atingido por caminhonete

O acidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira, 27, no cruzamentos da Rua Osvaldo Cruz com a Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena.

Segundo informações colhidas no local junto à polícia de trânsito, o piloto de 23 anos, seguia pela Major Amarantes, sentido Porto Velho, em uma motocicleta Honda CG Titan, quando foi atingido por uma caminhonete S10, cujo o condutor seguia pela Rua Osvaldo Cruz, sentido Unir.

Com o impacto, o jovem que teve a perna direita prensada entre a lateral da moto e a frente da caminhonete, foi arremessado contra o meio fio central da via.

Uma unidade de Resgate do corpo de Bombeiros esteve no local e conduziu a vítima, que apresentava sinais de fratura na região da canela, até o pronto socorro do Hospital Regional.

Texto e fotos: Extra de Rondônia