Motociclista fica ferido ao colidir contra carro no Jardim Eldorado

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, 27, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Brasil, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do veículo Fiat Uno, seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido BR-364. Ao chegar no cruzamento com Avenida Brasil, segundo ele, deu sinal para converter à esquerda, neste momento foi atingido pelo motociclista que trafegava no mesmo sentido e não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o condutor da motocicleta identificado como Jonathan Batista de Faria, de 30 anos, sofreu possível fratura no braço esquerdo e foi socorrido por Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Texto e fotos: Extra de Rondônia