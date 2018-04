Novo presidente da Aviagro explica novidades em lançamento da Expovil

A Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro) reuniu a imprensa, associados e convidados na noite de quinta-feira 26, para o lançamento oficial da Expovil 2018.

O evento aconteceu no salão de leilões do Parque de Exposições da Aviagro e marcou o início da 33ª edição da feira comercial, industrial e agropecuária de Vilhena.

A associação ofereceu um jantar à imprensa, onde o novo presidente Francisco Rota falou que devido à crise que ainda passa diversos setores e empresas, resolveram criar um novo modelo de festa.

“Decidimos criar um novo esqueleto de festa através de enquetes, ouvindo a população, mas principalmente o comércio que gera negócio. Com isso, a entrada será franca para o parque, porém a arena onde acontecerão os shows e rodeios, será vendido um passaporte para as cinco noites no valor de R$ 70,00. Além disso, as bebidas serão vendidas num valor único em todas as barracas instaladas no parque. Portanto podemos dizer que a festa ficará mais popularizada onde todos possam ter acesso ao evento ” , assegurou Francisco.

O presidente também adiantou que Aviagro está trabalhando para a organização do desfile de abertura da festa, onde deverá acontecer a tradicional cavalgada. A maior festa comercial, industrial e agropecuária da região começa no dia 04 de julho e termina no dia 10 de julho.

No evento também foram apresentadas as 13 candidatas que concorrem ao titulo de Rainha da Expovil 2018. Sendo que este ano, também terá um novo modelo de escolha. A eleita ganhará uma moto Biz zero quilometro. O baile para eleição da nova majestade acontece no dia 09 de junho.

Texto e fotos: Extra de Rondônia