Sábado tem tradicional “Baile do Trabalhador” no CTG de Vilhena

Neste sábado, 28, a partir das 22h00 acontece o tradicional “Baile do Trabalhador” na sede do Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo Norte (CTG), localizado na Avenida José do Patrocínio – Centro, Vilhena.

O evento terá como atração o renomado cantor regional Valdir Pasa e banda. Os ingressos estarão sendo vendidos a R$10,00. Vale lembrar que na terça-feira, 01, feriado do trabalho, o cantor estará promovendo um baile matinê durante a festa.

Para mais informações sobre o evento ou venda de ingressos entrar em contato através do telefone 9 8466-8157.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação