Sem jogos oficiais, Vilhenense planeja amistoso antes da semifinal do estadual

Com um grande período sem jogos oficiais, já que na última rodada do Estadual enfrentaria o VEC, o Vilhenense Esportivo Clube, time que garantiu vaga na fase semifinal do torneio depois de vencer o primeiro turno, foca agora na recuperação dos atletas, fortalecimento físico do elenco e também na garotada do Sub-20.

O Leão do Norte fez seu último jogo do segundo turno no último sábado, 21 de abril, na cidade de Guajará Mirim, quando empatou em zero a zero. O próximo jogo na competição será apenas nas semifinais do torneio, sem data certa, conforme a tabela da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

O fato é que o Vilhenense deve ficar cerca de 20 dias sem atuar oficialmente. A diretoria planeja dois amistosos nesse período. As datas e horários dos jogos devem ser anunciadas ainda essa semana.

O treinador Mirandinha falou sobre esse hiato em jogos pelo Campeonato Rondoniense. “O fato de não atuarmos na última rodada tem seu lado positivo. Um deles é não corrermos risco de perdemos jogadores por cartões ou mesmo contusões”, disse Miranda.

O lado negativo visto por Mirandinha, que contou ter passado por situação semelhante em outros clubes, é a parte motivacional. “Temos que trabalhar para manter o condicionamento físico dos atletas e também a parte motivacional. O jogador gosta de entrar em campo e passar esse tempo sem jogo oficial as vezes pode atingir alguns. Porém, estamos trabalhando todos os dias, para mantermos o foco nas semifinais”, declarou o treinador.

O Sub-20

A diretoria do Leão começou na última segunda-feira, 23, seletivas com garotos nascidos nos anos; 99, 00 e 01. A intenção do clube é selecionar 30 jovens e formar a categoria Sub-20. Cerca de 75 meninos se inscreveram e treinarão durante toda a semana.

Comandados pelo auxiliar técnico da equipe principal, William Floriano, a garotada treina nos dois períodos e buscam seus espaços no clube.

Texto e foto: assessoria