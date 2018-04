Sicoob Credisul realiza pré-assembleia em Vilhena nesta sexta

Resultado financeiro de mais de R$ 44,5 milhões em 2017 será apresentado aos cooperados que decidirão o que fazer com o dinheiro.

Depois de dois meses chega ao fim nesta sexta-feira 27/4, o ciclo de pré-assembleias da Sicoob Credisul (Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia). A primeira pré-assembleia foi realizada no dia 28/2 em Pimenteiras e de lá para cá foram realizados eventos semelhantes em 13 cidades de Rondônia, Mato Grosso e Acre onde a Sicoob Credisul tem agências.

As pré-assembleias antecedem a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que acontecerá no dia 28/4, apenas com os delegados que representam todas as unidades da cooperativa. Segundo Ivan Capra, diretor-presidente da Sicoob Credisul, as pré-assembleias servem para que os cooperados tomem conhecimento dos números da cooperativa, das propostas de destinação de sobras e de metas, tirem suas dúvidas, deem sugestões e votem em algumas questões.

Ele lembrou que a Sicoob Credisul conta com 20 PAs, e cerca de 18 mil associados em três estados e seria impossível realizar apenas uma assembleia com todos. “Nas pré-assembleias são apresentadas sugestões que os delegados de cada cidade trazem para a assembleia geral conferindo representatividade a todos os postos de atendimento”, informou.

De acordo com o diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, uma das pautas deliberadas é sobre a destinação das sobras (os ganhos da cooperativa). As sobras correspondem ao lucro dos bancos, que na Credisul, historicamente, têm sido devolvidas aos cooperados na proporção dos negócios que cada um tem com a cooperativa. Nos últimos 17 anos, a Sicoob Credisul já distribuiu mais de R$ 208 milhões em sobras. “O resultado financeiro do exercício 2017 (sobras e juros ao capital) foi em torno de R$ 44,5 milhões”, disse Saúgo.

Crescimento

O excelente resultado da Sicoob Credisul ajudou o sistema Sicoob a se tornar a quinta maior rede de atendimento no Brasil, com 2.697 agências. Enquanto as instituições financeiras tradicionais fecharam mais 1.400 agências, o Sistema expandiu 5,7% em 2017 comparado com o ano anterior.

Em 2017, o Sicoob inaugurou 165 agências em mais de 140 Municípios brasileiros. Destes, metade não possuíam agências do Sicoob. Nos últimos cinco anos o crescimento da rede de atendimento foi de 29%. Além disso, o Sicoob é a única instituição financeira em cerca de 200 municípios brasileiros, como por exemplo em Pimenteiras do Oeste onde a Sicoob Credisul mantém um posto de atendimento, sendo a única agência de serviços financeiros presente no município.

Aliado a capilaridade do Sistema, o Sicoob também cresceu em número de cooperados, alcançando a marca histórica de 4 milhões. No último exercício, a evolução foi de 12,8% em relação ao ano de 2016, o que representa aumento de 456 mil cooperados.

O crescimento do número de cooperados pode ser atribuído a expansão da rede de atendimento, a maior difusão do cooperativismo no Brasil, e pela busca das pessoas por serviços financeiros mais justos, com juros mais baixos, investimentos mais rentáveis e atendimento humanizado. Além disso, o Sicoob conta com um portfólio completo de produtos e serviços no universo digital que facilitam a vida dos cooperados.

Autor e foto: Assessoria