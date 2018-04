Vítima reage a assalto e é baleado com dois tiros no pescoço

A tentativa de assalto que acabou com a vítima ferida, ocorreu no início da noite desta sexta-feira, 27, na Rua 649, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Segundo relatos do homem, que levou dois tiros na região do pescoço, ele seguia pela via em sua motocicleta, quando foi abordado por dois indivíduos, que também estavam em uma motocicleta.

Quando teve o veículo solicitado pelos assaltantes, a vítima reagiu, momento este em que o carona, que portava uma arma de fogo, desferiu dois disparo contra a mesma.

Após balear o homem, os suspeitos desistiram do assalto e empreenderam fuga em sentido ignorado.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima até o hospital e viaturas realizam diligências em prol da localização dos infratores.

Texto e foto: Extra de Rondônia