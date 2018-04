Ao deixar cargo, Rosani faz levantamento do mandato: “Contas equilibradas e mais de R$ 27 milhões em caixa”

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (MDB), foi oficialmente notificada acerca do afastamento do cargo na manhã deste sábado, 28.

Ela estava em sua residência acompanhada por assessores e ex-secretários municipais, além do seu esposo, o ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon (PDT).

Em conversa com a imprensa, que cobria o ato, a prefeita disse estar tranquila. Ela fez um levantamento do seu mandato, informou que conseguiu colocar as contas do Município em ordem, e deixar o cargo para o prefeito-tampão com as contas públicas equilibradas e recurso em caixa.

De acordo com Rosani Donadon, o último saldo bancário do Município referente às contas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) foi consultado no dia 27 de abril. Entre convênios e contas vinculadas da pasta, a prefeita Rosani Donadon deixa o cargo com R$ 12.734.281,00 em conta, com exceção dos convênios aprovados, mas que ainda não foram conveniados. Nos demais setores a prefeita deixa o cargo com R$ 14.624.327,33 em caixa, um total de R$ 27.358.608.33.

Isso sem contar que o pagamento dos salários e encargos trabalhistas do mês de maio já foram pagos antes de Rosani deixar o cargo, além da parcela do 13º salário. “Gostaria de agradecer a população pela confiança, os servidores municipais pelo empenho dedicado ao nosso Município nesse um ano e quatro meses. Foram diversas conquistas e muitas outras ainda estão por vir”, agradeceu a prefeita.

REVITALIAÇÃO

Um dos inúmeros grandes feitos do mandato de Rosani foi a revitalização de diversos recursos federais perdidos antes de a prefeita assumir. Ela conseguiu revitalizar três escolas, além de investimentos para os diversos setores municipais.

