ARTIGO: Mudança no Controle Acionário

Devido a mudanças no controle acionário da empresa, o presidente foi afastado. Foi algo rápido, inesperado e impactante. Toda a organização ficou chocada com o ocorrido. Por mais surpreendente que seja, isso faz parte do mundo dos negócios.

Não sei quantos de nós estamos preparados para fatos semelhantes; nem se nossas reações são as mais apropriadas; nem se inseguranças tomam conta de nossas mentes numa hora dessas.

Uma notícia dessas rapidamente se espalha por todos os níveis da empresa; chega logo ao mercado, concorrentes, fornecedores, clientes… Todos se questionam: E agora, o que vai acontecer? Que tipo de mudanças teremos? Quantos diretores, gerentes e supervisores serão demitidos para dar lugar a pessoas da confiança dos novos proprietários? Os primeiros dias parecem intermináveis; surgem dúvidas e incertezas em todas as áreas.

Falando com o ex-presidente, percebi que ele estava sereno. Passou-me a impressão e que estava seguro de seu presente e futuro. Aproveitou a oportunidade para dizer-me sua maior preocupação, diante dos fatos. Tenho uma pergunta a fazer para você, que me está lendo, neste momento: Qual seria sua resposta, num contexto destes? Qual sua maior ansiedade? Que mensagem você deixaria para seus ex-funcionários?

Sua resposta foi: Estou preocupado com um grupo de pessoas, as quais estava desenvolvendo com um cuidado todo especial; que possuíam elevado potencial; que estavam em franco crescimento profissional, inclusive apresentando resultados promissores, seja pela sua capacitação, seja pela sua performance operacional. Será que seu talento vai ser reconhecido? Haverá continuidade desse trabalho e desse acompanhamento? Será que os novos administradores terão o mesmo pensamento?

Eu defino esse ex-presidente como um autêntico “líder”. Como alguém que tinha a visão extraordinária de sua função. Desenvolver pessoas e cultivar talentos, visando a competitividade permanente da empresa, é a grande prioridade dos líderes. E ele fez isso. Espero que nas suas amizades pessoais, estejam pessoas como o Cary, que enriqueceu sobremaneira minha vida profissional pela visão, postura e conteúdo!

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial