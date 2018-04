Índios atacam caminhoneiros a flechadas após motorista de picape furar bloqueio de pedágio ilegal na BR-364; vídeos

A reportagem do Extra de Rondônia recebeu neste sábado, 28, vídeo onde mostra caminhoneiro revoltado com a cobrança de pedágio imposta pelos índios Nambiquara na BR-364, próximo a cidade de Comodoro-MT.

No primeiro vídeo o caminhoneiro conta que o motorista de uma caminhonete que trefegava pela rodovia passou no bloqueio em alta velocidade e atropelou alguns indígenas, e revoltados com situação, os nativos atiraram flechas nos caminhões mesmo parados e tomou a força chaves de vários veículos que estavam na pista esperando para pagar o pedágio cobrado por eles para poder continuar a viagem.

Além disso, o caminhoneiro relata que um grupo de índios usando de violência ordenou que os motoristas atravessassem vários caminhões na pista para evitar que outros condutores com raiva pudesse também cometer o mesmo ato.

De acordo com o motorista, os caminhoneiros estão sendo prejudicados tanto do Estado de Mato Grosso quanto de Rondônia com esses pedágios ilegais que os índios insistem em manter. E, o governo estadual, muito menos o federal tomam providencias para por fim a esse absurdo cometido pelos índios.

https://

https://

https://

Texto: Extra de Rondônia

Vídeos: Rede Social